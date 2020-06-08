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2020-06-08T17:23
https://ria.ru/20200608/1572642169.html
Британская полиция объяснила, почему не мешала сносу статуи работорговца
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РИА Новости

Британская полиция объяснила, почему не мешала сносу статуи работорговца

17:23 08.06.2020
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© AP Photo / PA/Ben BirchallПротестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
© AP Photo / PA/Ben Birchall
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция не мешала сносу памятника купцу, меценату и работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле, опасаясь столкновений с участниками митинга за права чернокожего населения, заявил глава полиции региона Эйвон и Соммерсет Энди Марш.
В минувшие выходные в нескольких городах Британии прошли акции памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы и члены "антифа" пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. Хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне, а в Бристоле свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. Памятник Черчиллю удалось отмыть, памятник Колстону все еще лежит на дне Бристольского залива.
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"Как мы и ожидали, на митинг собрались около 10 тысяч человек. В ходе акции мы в нашем штабе увидели кадры с камер наблюдения, на которых несколько человек сидят на памятнике Колстону. Спустя две минуты статуя была повалена. Там присутствовали полицейские, они могли отреагировать на происходящее, но руководство на месте приняло решение не вмешиваться. Задержание подозреваемых привело бы к травмам у них, у офицеров полиции, а также у непричастных к инциденту людей. Это вылилось бы в столкновения с полицией с серьезными последствиями в Бристоле и других населенных пунктах", - сказал Марш в видеообращении.
В субботу стало известно, что британская полиция получила указание избегать конфронтации с митингующими. В Лондоне можно было наблюдать, как полицейские убегают от преследующих их радикалов, в полицию кидали бутылки, велосипеды, петарды, оскорбляли и угрожали. Правоохранители на это не отвечали. Все это вызвало споры вокруг такой тактики. Часть пользователей соцсетей полагают, что такое поведение полиции сигнализирует хулиганам о допустимости повторения их действий.
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Вокруг инцидента со статуей Колстона также разгорелась дискуссия. Часть парламентариев и общественных деятелей, а также руководство Скотленд-Ярда выступили с критикой действий местной полиции, не обеспечившей сохранность памятника. Многие считают, что нельзя было допускать случившегося. Но часть политиков полагает, что монументы в честь людей, обстоятельства жизни которых могут в наши дни вызывать споры, необходимо убрать с улиц британских городов.
Марш, отвечая на критику, заявил, что поддерживает действия своих сотрудников, а 17 причастных к вандализму уже выявлены полицией. "Могли бы вы представить, что бристольская полиция дерется с людьми, которые повредили памятник человеку, известному тем, что часть его состояния составляли доходы от работорговли? Я считаю, что это имело бы очень серьезные последствия, и я не оправдываю преступное повреждение объекта и все подобное, но я полностью поддерживаю действия моих офицеров", - сказал глава полицейского управления.
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Джордж ФлойдВеликобританияБристоль (город)ЛондонУинстон ЧерчилльВ мире
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