Британская полиция объяснила, почему не мешала сносу статуи работорговца

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция не мешала сносу памятника купцу, меценату и работорговцу Эдварду Колстону в Британская полиция не мешала сносу памятника купцу, меценату и работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле , опасаясь столкновений с участниками митинга за права чернокожего населения, заявил глава полиции региона Эйвон и Соммерсет Энди Марш.

В минувшие выходные в нескольких городах Британии прошли акции памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда . Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы и члены "антифа" пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. Хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю Лондоне , а в Бристоле свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. Памятник Черчиллю удалось отмыть, памятник Колстону все еще лежит на дне Бристольского залива.

"Как мы и ожидали, на митинг собрались около 10 тысяч человек. В ходе акции мы в нашем штабе увидели кадры с камер наблюдения, на которых несколько человек сидят на памятнике Колстону. Спустя две минуты статуя была повалена. Там присутствовали полицейские, они могли отреагировать на происходящее, но руководство на месте приняло решение не вмешиваться. Задержание подозреваемых привело бы к травмам у них, у офицеров полиции, а также у непричастных к инциденту людей. Это вылилось бы в столкновения с полицией с серьезными последствиями в Бристоле и других населенных пунктах", - сказал Марш в видеообращении.

В субботу стало известно, что британская полиция получила указание избегать конфронтации с митингующими. В Лондоне можно было наблюдать, как полицейские убегают от преследующих их радикалов, в полицию кидали бутылки, велосипеды, петарды, оскорбляли и угрожали. Правоохранители на это не отвечали. Все это вызвало споры вокруг такой тактики. Часть пользователей соцсетей полагают, что такое поведение полиции сигнализирует хулиганам о допустимости повторения их действий.

Вокруг инцидента со статуей Колстона также разгорелась дискуссия. Часть парламентариев и общественных деятелей, а также руководство Скотленд-Ярда выступили с критикой действий местной полиции, не обеспечившей сохранность памятника. Многие считают, что нельзя было допускать случившегося. Но часть политиков полагает, что монументы в честь людей, обстоятельства жизни которых могут в наши дни вызывать споры, необходимо убрать с улиц британских городов.