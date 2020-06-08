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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:23
https://ria.ru/20200608/1572642118.html
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519877_0:295:3076:2025_1036x0_80_0_0_eb1133c40230984532495c5873437785.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

17:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнтисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 16 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
Ранее в постановлении от 17 мая говорилось об обязательном ношении в регионе масок и перчаток.
"В пункте 2.1 в абзацах третьем и четвертом слова "и рук (перчаток)" исключить", - говорится в постановлении губернатора. Отмечается, что документ вступает в силу с момент официальной публикации.
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По информации оперштаба региона, отмена обязательного ношения перчаток связана с установившейся жаркой погодой.
По данным оперштаба, на 8 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4030 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 117 за последние сутки. Выписаны 1430 человек, 23 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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