В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке

ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Обязательное ношение перчаток отменили в Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области , при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.

В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 16 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее в постановлении от 17 мая говорилось об обязательном ношении в регионе масок и перчаток.

"В пункте 2.1 в абзацах третьем и четвертом слова "и рук (перчаток)" исключить", - говорится в постановлении губернатора. Отмечается, что документ вступает в силу с момент официальной публикации.

По информации оперштаба региона, отмена обязательного ношения перчаток связана с установившейся жаркой погодой.

По данным оперштаба, на 8 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4030 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 117 за последние сутки. Выписаны 1430 человек, 23 скончались.