Путин поручил проработать меры поддержки для предприятий моногородов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать распространение мер поддержки системообразующие организаций на градообразующие предприятия моногородов.

Соответствующее поручение главы государства по итогам совещания о ситуации на рынке труда опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

Ранее заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева выступила с предложением приравнять градообразующие предприятия к системообразующим в связи с влиянием на экономику распространения коронавирусной инфекции.

"Правительству Российской Федерации ... проработать вопросы, касающиеся ... распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", - говорится в тексте поручения.