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2020-06-08T18:44
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Путин поручил проработать меры поддержки для предприятий моногородов
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РИА Новости

Путин поручил проработать меры поддержки для предприятий моногородов

17:22 08.06.2020 (обновлено: 18:44 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать распространение мер поддержки системообразующие организаций на градообразующие предприятия моногородов.
Соответствующее поручение главы государства по итогам совещания о ситуации на рынке труда опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
Ранее заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева выступила с предложением приравнять градообразующие предприятия к системообразующим в связи с влиянием на экономику распространения коронавирусной инфекции.
"Правительству Российской Федерации ... проработать вопросы, касающиеся ... распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", - говорится в тексте поручения.
Кроме того, президент поручил кабмину проработать возможность увеличения установленного законодательством РФ о налогах и сборах срока, исчисляемого со дня создания территории опережающего социально-экономического развития, в течение которого налогоплательщик должен получить статус резидента такой территории, в целях последующего получения права на применение пониженных тарифов страховых взносов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
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