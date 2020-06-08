Путин поручил проработать меры поддержки для предприятий моногородов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать распространение мер поддержки системообразующие организаций на градообразующие предприятия моногородов.
Соответствующее поручение главы государства по итогам совещания о ситуации на рынке труда опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
Ранее заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева выступила с предложением приравнять градообразующие предприятия к системообразующим в связи с влиянием на экономику распространения коронавирусной инфекции.
"Правительству Российской Федерации ... проработать вопросы, касающиеся ... распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", - говорится в тексте поручения.
Кроме того, президент поручил кабмину проработать возможность увеличения установленного законодательством РФ о налогах и сборах срока, исчисляемого со дня создания территории опережающего социально-экономического развития, в течение которого налогоплательщик должен получить статус резидента такой территории, в целях последующего получения права на применение пониженных тарифов страховых взносов.