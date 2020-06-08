Путин и глава Египта обсудили развитие стратегического партнерства

"Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.