Путин и глава Египта обсудили развитие стратегического партнерства

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили развитие стратегического партнерства, включая ядерную энергетику и сотрудничество в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.