Начало приема посетителей в учреждениях культуры зависит от регионов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возобновление приема посетителей в учреждениях культуры будет зависеть от решения региональных властей, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в понедельник.
"Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно Минкультуры проведет мониторинг ситуации в субъектах РФ по вопросу сохранения или прекращения режима ограничений на текущий момент для информирования учреждений о сроках возобновления работы.