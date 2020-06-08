Начало приема посетителей в учреждениях культуры зависит от регионов

"Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей", - говорится в сообщении.