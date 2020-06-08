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Культура
2020-06-08T17:17
https://ria.ru/20200608/1572641719.html
Начало приема посетителей в учреждениях культуры зависит от регионов
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РИА Новости

Начало приема посетителей в учреждениях культуры зависит от регионов

17:17 08.06.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возобновление приема посетителей в учреждениях культуры будет зависеть от решения региональных властей, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в понедельник.
"Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно Минкультуры проведет мониторинг ситуации в субъектах РФ по вопросу сохранения или прекращения режима ограничений на текущий момент для информирования учреждений о сроках возобновления работы.
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