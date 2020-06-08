Путин поздравил жителей Карелии со 100-летием основания региона

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым поздравил жителей республики со 100-летием со дня основания региона.
"Сегодня торжественный день - республика отмечает столетие со дня образования. Восьмого июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны, и дальше - Республики Карелия", - сказал президент.
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Он отметил, что за эти годы произошли разные преобразования. "Республика развивалась и развивается. Развивается успешно в целом. Хотя не без проблемных вопросов, которые есть везде", - указал глава государства.
Путин поздравил со 100-летием со дня образования Карелии Парфенчикова, а также всех жителей республики.
В то же время Путин начал встречу с обсуждения темы борьбы с коронавирусом. Он поинтересовался, какова ситуация в данный момент, что было сделано, как организуются выплаты медикам, как поддерживаются предприятия пострадавших отраслей, как идут социальные выплаты для граждан. "И хотелось бы услышать в целом ваши оценки социального-экономического положения", - заключил Путин.