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В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий
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РИА Новости

В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий

17:16 08.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации города Мегион (ХМАО) и работник региональной службы жилищного и строительного надзора стали подозреваемыми по уголовному делу о превышении полномочий, подлоге и взятке после того, как муниципалитет выкупил у застройщика жилье, не соответствующее требованиям, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно версии следствия, в 2019 году администрация города приняла решение о введении в эксплуатацию ряда многоквартирных домов, при этом мэрия основывалась на недостоверных заключениях о соответствии зданий требованиям техрегламентов и проектной документации. Эти дома, считают следователи, построены "при наличии существенных нарушений".
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"Часть помещений в указанных домах, которые на сегодняшний день не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города", - пояснили в ведомстве.
По данным следственного управления, в отношении двух должностных лиц возбуждено уголовное дело. Один из них - сотрудник службы жилищного и строительного надзора автономного округа, которого подозревают в получении взятки служебном подлоге, второй - работник мегионской администрации.
"По уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозревается сотрудник управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегион", - подчеркнули в СУСК.
Кроме того, правоохранители провели обыски в администрации города и по месту жительства некоторых должностных лиц, также ряд сотрудников мэрии допросили по обстоятельствам уголовного дела, добавили в следственном управлении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский АОМегионПроисшествия
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