В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации города Мегион ( Сотрудник администрации города Мегион ( ХМАО ) и работник региональной службы жилищного и строительного надзора стали подозреваемыми по уголовному делу о превышении полномочий, подлоге и взятке после того, как муниципалитет выкупил у застройщика жилье, не соответствующее требованиям, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Согласно версии следствия, в 2019 году администрация города приняла решение о введении в эксплуатацию ряда многоквартирных домов, при этом мэрия основывалась на недостоверных заключениях о соответствии зданий требованиям техрегламентов и проектной документации. Эти дома, считают следователи, построены "при наличии существенных нарушений".

"Часть помещений в указанных домах, которые на сегодняшний день не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города", - пояснили в ведомстве.

По данным следственного управления, в отношении двух должностных лиц возбуждено уголовное дело. Один из них - сотрудник службы жилищного и строительного надзора автономного округа, которого подозревают в получении взятки служебном подлоге, второй - работник мегионской администрации.

"По уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозревается сотрудник управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегион ", - подчеркнули в СУСК.