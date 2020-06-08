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В ЕР оценили закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе
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РИА Новости

В ЕР оценили закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе

17:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Право студентов старших курсов преподавать в школах повысит эффективность образовательного процесса в РФ, считает координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах. В ЕР напомнили, что партия обращалась к Минпросвещения с просьбой как можно скорее принять порядок допуска студентов к преподаванию в школах.
"Закон повысит эффективность образовательного процесса. А студенты смогут состояться в профессии еще на этапе получения образования", – приводятся слова Аршиновой на официальном сайте ЕР.
Студенты также смогут наметить для себя будущее место работы, где их будут готовы трудоустроить. По словам Аршиновой, это поможет решить проблему дефицита педагогических кадров.
"Рассчитываем, что министерство просвещения не будет затягивать с принятием нового порядка, чтобы студенты как можно скорее воспользовались правом преподавать в школах", - заключила Аршинова.
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