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2020-06-08T17:25
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Путин провел телефонный разговор с главой Египта
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с главой Египта

17:12 08.06.2020 (обновлено: 17:25 08.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе египетской стороны.
"Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии (Акилой) Салехом и командующим Ливийской национальной армией (Халифой) Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса. С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинЛивияЕгипетВ мире
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