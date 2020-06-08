Путин провел телефонный разговор с главой Египта

"Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии (Акилой) Салехом и командующим Ливийской национальной армией (Халифой) Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса. С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении.