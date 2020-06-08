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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:23
https://ria.ru/20200608/1572641379.html
В Воронежской области у 107 пациентов дома престарелых нашли коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

В Воронежской области у 107 пациентов дома престарелых нашли коронавирус

17:11 08.06.2020 (обновлено: 17:23 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 107 пациентов и 12 сотрудников Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Воронежской области, информирует облправительство.
В понедельник, 8 июня, в области зарегистрировано рекордное число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 228, что на 89 случаев выше предыдущего рекордного показателя.
"Суточный прирост объясняется заболеваемостью в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, из заболевших 20 человек находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет.
"У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому", - информируют областные власти.
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В доме-интернате проведена, как отмечают власти, тотальная дезинфекция, учреждение разделено на "чистую" и "грязную" зоны (всего там живут и работают порядка 200 человек), проводятся термометрия, регулярные консультации врачей.
Облправительство информирует, что дом-интернат обеспечен всеми необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, едой, бутилированной водой. Питание пациентов организовано в комнатах, где они проживают.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятиях Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа.
На данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3065 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1692.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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