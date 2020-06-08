В Воронежской области у 107 пациентов дома престарелых нашли коронавирус

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 107 пациентов и 12 сотрудников Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Коронавирусная инфекция подтверждена у 107 пациентов и 12 сотрудников Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Воронежской области , информирует облправительство.

В понедельник, 8 июня, в области зарегистрировано рекордное число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 228, что на 89 случаев выше предыдущего рекордного показателя.

"Суточный прирост объясняется заболеваемостью в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, из заболевших 20 человек находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет.

"У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому", - информируют областные власти.

В доме-интернате проведена, как отмечают власти, тотальная дезинфекция, учреждение разделено на "чистую" и "грязную" зоны (всего там живут и работают порядка 200 человек), проводятся термометрия, регулярные консультации врачей.

Облправительство информирует, что дом-интернат обеспечен всеми необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, едой, бутилированной водой. Питание пациентов организовано в комнатах, где они проживают.

Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятиях Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа

На данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3065 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1692.