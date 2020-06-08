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США запретили въезд гватемальскому политику
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РИА Новости

США запретили въезд гватемальскому политику

17:10 08.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США запретили въезд на свою территорию бывшему шефу администрации президента Гватемалы Густаво Адольфо Алехосу, заподозрив его в коррупции, сообщил в письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео.
"Алехос был вовлечен в коррупцию, которая подрывала верховенство закона и доверие гватемальского общества в демократические институты страны, в чиновников и публичные процессы", - заявил Помпео, не приводя подробностей.
Помимо самого Алехоса, въезд в США будет запрещен также его жене, двум сыновьям и несовершеннолетней дочери.
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Майк ПомпеоГватемала (республика)СШАВ мире
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