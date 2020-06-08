Новые проекты цифровых сервисов усовершенствуют транспортную сферу

"Проекты слушателей могут выйти на этап реализации: если они будут должным образом проработаны и успешно пройдут защиту, то впоследствии могут быть одобрены для внедрения и развития в рамках существующих нацпроектов", – рассказала директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.