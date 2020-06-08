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Новые проекты цифровых сервисов усовершенствуют транспортную сферу
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РИА Новости

Новые проекты цифровых сервисов усовершенствуют транспортную сферу

17:09 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМашины на дороге в Москве
Машины на дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Улучшить взаимодействие между разными ведомствами и усовершенствовать госуправление в транспортной сфере помогут современные технологии. Госслужащие Минтранса России и подведомственных организаций защитили проекты новых цифровых сервисов в сфере транспорта в ходе обучения по образовательной программе "Реализация проектов цифровой трансформации". Об этом сообщает пресс-служба центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.
Предполагается создать интеллектуальную систему управления дорожным движением, оцифровать процесс сертификации авиационной техники, создать платформу открытых данных о состоянии дорожной сети, внедрить систему безбумажной перевозки грузов и создать цифровые модели российских автомобильных дорог.

"Проекты слушателей могут выйти на этап реализации: если они будут должным образом проработаны и успешно пройдут защиту, то впоследствии могут быть одобрены для внедрения и развития в рамках существующих нацпроектов", – рассказала директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

До конца 2020 года в центре подготовки руководителей цифровой трансформации по программе "Реализация проектов цифровой трансформации" смогут пройти обучение 2 тысячи руководителей среднего звена из федеральных и региональных органов исполнительной власти.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Общество
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