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2020-06-08T17:16
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Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
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РИА Новости

Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год

17:08 08.06.2020 (обновлено: 17:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Государственная дума 22 июля заслушает отчет правительства России о работе за 2019 год, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы считаем правильным назначить отчет председателя правительства Российской Федерации на 22 июля", - сказал Володин по итогам заседания совета ГД в понедельник.
Он пояснил, что заседание Госдумы в этот день начнется в 10.00 и будет продолжаться в течение четырех часов. Володин добавил, что до 1 июля в аппарат правительства будут переданы вопросы от депутатов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
3 июня, 18:10
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РоссияГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинПолитика
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