В Сочи студенты разработали новую многоразовую защитную маску

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

СОЧИ, 8 июн – РИА Новости. Студенты в Студенты в Сочи разработали маску и устройство для открывания дверей для защиты от коронавируса, большую партию которых поставят в образовательные учреждения города к осени, сообщает Сочинский государственный университет.

Отмечается, что Центр молодежного инновационного творчества Сочинского государственного университета получил грант от Фонда содействия инновациям на производство продукции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции . Уточняется, что изготовлена пробная партия креплений для защитных масок, которые могут использоваться в течение всего дня. В таких многоразовых масках удобно добираться до работы в общественном транспорте. А специальные крюки для открывания дверей помогают избежать контакта с ручками.

"Специалисты ЦМИТа разработали многоразовую защитную маску, которая состоит из пластиковых креплений и сменных тканевых картриджей и удобное приспособление для открывания дверей, которое позволит не касаться руками поверхностей", - говорится в сообщении.

В перспективе планируется наладить производство крепежа, который позволит подогнать любую маску по размеру головы, и облегчит ее постоянное ношение. Так же в ЦМИТе налажено производство приспособлений в виде крюка, который позволит открывать двери без прямого контакта с ними.

"К началу учебного года в ЦМИТе планируют изготовить большую партию продукции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которая будет передана в образовательные учреждения города Сочи", - говорится в сообщении.