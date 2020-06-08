В Сочи студенты разработали новую многоразовую защитную маску

СОЧИ, 8 июн – РИА Новости. Студенты в Сочи разработали маску и устройство для открывания дверей для защиты от коронавируса, большую партию которых поставят в образовательные учреждения города к осени, сообщает Сочинский государственный университет.
Отмечается, что Центр молодежного инновационного творчества Сочинского государственного университета получил грант от Фонда содействия инновациям на производство продукции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что изготовлена пробная партия креплений для защитных масок, которые могут использоваться в течение всего дня. В таких многоразовых масках удобно добираться до работы в общественном транспорте. А специальные крюки для открывания дверей помогают избежать контакта с ручками.
"Специалисты ЦМИТа разработали многоразовую защитную маску, которая состоит из пластиковых креплений и сменных тканевых картриджей и удобное приспособление для открывания дверей, которое позволит не касаться руками поверхностей", - говорится в сообщении.
В перспективе планируется наладить производство крепежа, который позволит подогнать любую маску по размеру головы, и облегчит ее постоянное ношение. Так же в ЦМИТе налажено производство приспособлений в виде крюка, который позволит открывать двери без прямого контакта с ними.
"К началу учебного года в ЦМИТе планируют изготовить большую партию продукции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которая будет передана в образовательные учреждения города Сочи", - говорится в сообщении.
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