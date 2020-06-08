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2020-06-08T17:14
https://ria.ru/20200608/1572641038.html
Федеральные учреждения культуры в Москве возобновят работу 9 июня
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РИА Новости

Федеральные учреждения культуры в Москве возобновят работу 9 июня

17:05 08.06.2020 (обновлено: 17:14 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание Министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу в Москве с 9 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что театры, концертные организации и цирки с 9 июня смогут проводить репетиции в Москве, заработают студии звукозаписи и киностудии.
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"До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
Отмечается, что если режим самоизоляции снят в регионе присутствия федеральных учреждений, то они тоже смогут приступить к работе с 9 июня.
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