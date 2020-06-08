Федеральные учреждения культуры в Москве возобновят работу 9 июня

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу в Москве с 9 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что театры, концертные организации и цирки с 9 июня смогут проводить репетиции в Москве, заработают студии звукозаписи и киностудии.
"До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
Отмечается, что если режим самоизоляции снят в регионе присутствия федеральных учреждений, то они тоже смогут приступить к работе с 9 июня.
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