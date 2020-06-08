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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:03
https://ria.ru/20200608/1572640917.html
В Буэнос-Айресе оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1036x0_80_0_0_0777e834e568ce0d7961da00f72f1da8.jpg
РИА Новости

В Буэнос-Айресе оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:03 08.06.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в аргентинской столице и ее пригородах улучшится к сентябрю, сообщил замминистра здравоохранения города Николас Креплак в интервью радио La Red.
"Пик означает снижение числа случаев, а у нас они до сих пор продолжают увеличиваться… Если мы серьезно не снизим число заражений, отменять карантин в столичном регионе не стоит", - сказал он.
Власти Аргентины продлили на три недели - до 28 июня - карантин из-за COVID-19 в Буэнос-Айресе и ряде провинций, где продолжаются заражения. Остальные регионы страны возвращаются к нормальной жизни. По словам властей, строгие ограничительные меры в столице снимут в последнюю очередь из-за большого числа случаев COVID-19.
"Есть разные гипотезы, которые нам позволяют сказать, что к сентябрю ситуация улучшится", - добавил замминистра.
В Буэнос-Айресе зарегистрированы 13 263 случая заражения коронавирусом нового типа, скончались 297 человек. Всего в Аргентине заразились 22 020 человек, умерли 648.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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