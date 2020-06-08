В Буэнос-Айресе оценили ситуацию с распространением коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в аргентинской столице и ее пригородах улучшится к сентябрю, сообщил замминистра здравоохранения города Николас Креплак в интервью радио La Red.
"Пик означает снижение числа случаев, а у нас они до сих пор продолжают увеличиваться… Если мы серьезно не снизим число заражений, отменять карантин в столичном регионе не стоит", - сказал он.
Власти Аргентины продлили на три недели - до 28 июня - карантин из-за COVID-19 в Буэнос-Айресе и ряде провинций, где продолжаются заражения. Остальные регионы страны возвращаются к нормальной жизни. По словам властей, строгие ограничительные меры в столице снимут в последнюю очередь из-за большого числа случаев COVID-19.
"Есть разные гипотезы, которые нам позволяют сказать, что к сентябрю ситуация улучшится", - добавил замминистра.
В Буэнос-Айресе зарегистрированы 13 263 случая заражения коронавирусом нового типа, скончались 297 человек. Всего в Аргентине заразились 22 020 человек, умерли 648.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.