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Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео
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РИА Новости

Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео

17:04 08.06.2020 (обновлено: 17:41 08.06.2020)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минобороны показало на видео, как при помощи 100-миллиметрового противотанкового орудия "Рапира" удалось потушить пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.
Как сообщили в министерстве, военные с "ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горевшей скважины" с расстояния 180 метров.
"Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара", — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области начался вечером 30 мая. Он был вызван разгерметизацией соединительного шланга. В результате инцидента никто не пострадал.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Иркутская областьУсть-Кутский районПроисшествия
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