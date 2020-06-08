Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео

Как сообщили в министерстве, военные с "ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горевшей скважины" с расстояния 180 метров.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области начался вечером 30 мая. Он был вызван разгерметизацией соединительного шланга. В результате инцидента никто не пострадал.