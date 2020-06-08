В Якутии создадут заповедник "Медвежьи острова"

ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Заповедник "Медвежьи острова" создадут в Якутии для защиты популяции белого медведя, финансирование будет вестись из федерального бюджета, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
"В рамках нацпроекта "Экология" на территории республики будет создан заповедник на базе заказника регионального значения "Медвежьи острова" и ресурсных резерватов регионального значения "Чайгургино" и "Курдигино-Крестовая". Природный заповедник расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя. Решение о создании этого заповедника будет подписано в конце 2020-го – начале 2021 годов. Финансирование нацпарка будет идти из федерального бюджета", - рассказал министр.
По его словам, архипелаг сегодня является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии. "В апреле этого года специалисты насчитали восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат на территории архипелага. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям", - отметил Афанасьев.
В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектар обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В 2019 году в Якутии создали национальный парк "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектар для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя.