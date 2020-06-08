В Якутии создадут заповедник "Медвежьи острова"

"В рамках нацпроекта "Экология" на территории республики будет создан заповедник на базе заказника регионального значения "Медвежьи острова" и ресурсных резерватов регионального значения "Чайгургино" и "Курдигино-Крестовая". Природный заповедник расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя. Решение о создании этого заповедника будет подписано в конце 2020-го – начале 2021 годов. Финансирование нацпарка будет идти из федерального бюджета", - рассказал министр.