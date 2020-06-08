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Туризм
2020-06-08T17:44
https://ria.ru/20200608/1572640675.html
В Якутии создадут заповедник "Медвежьи острова"
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РИА Новости

В Якутии создадут заповедник "Медвежьи острова"

16:59 08.06.2020 (обновлено: 17:44 08.06.2020)
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© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Белый медведь в Нижнеколымском районе республики Якутия
Белый медведь в Нижнеколымском районе республики Якутия
© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Заповедник "Медвежьи острова" создадут в Якутии для защиты популяции белого медведя, финансирование будет вестись из федерального бюджета, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
"В рамках нацпроекта "Экология" на территории республики будет создан заповедник на базе заказника регионального значения "Медвежьи острова" и ресурсных резерватов регионального значения "Чайгургино" и "Курдигино-Крестовая". Природный заповедник расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя. Решение о создании этого заповедника будет подписано в конце 2020-го – начале 2021 годов. Финансирование нацпарка будет идти из федерального бюджета", - рассказал министр.
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По его словам, архипелаг сегодня является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии. "В апреле этого года специалисты насчитали восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат на территории архипелага. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям", - отметил Афанасьев.
В 2018 году в Якутии был создан национальный парк "Ленские столбы". На территории парка площадью более 1,2 миллиона гектар обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В 2019 году в Якутии создали национальный парк "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектар для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя.
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