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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:55
https://ria.ru/20200608/1572640427.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3359
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0ecb62755fb0e6e19a5bf42191662c10.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3359

16:55 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области возросло на 94, до 3359, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб проинформировал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3265.
"По состоянию на 8 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3359. Новых подтвержденных случаев - 94", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 954 человека выздоровели, 16 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьОбщество
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