В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 3359

САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области возросло на 94, до 3359, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб проинформировал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3265.
"По состоянию на 8 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 3359. Новых подтвержденных случаев - 94", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 954 человека выздоровели, 16 скончались.
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