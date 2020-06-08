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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:26
https://ria.ru/20200608/1572640394.html
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
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РИА Новости

В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции

16:54 08.06.2020 (обновлено: 18:26 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.
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Собянин подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим".
"Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. <...> Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты", — отметил он.
С 9 июня возобновят свою деятельность службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, кино- и звукозаписывающие студии и научные институты. Кроме того, открываются кладбища. С 16-го числа начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Также заработают летние веранды. С 23 июня могут разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.
Мэр Москвы подчеркнул, что сроки отмены ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической ситуации. В общественных местах горожане по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
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Режим всеобщей самоизоляции в Москве и многих других российских регионах объявили в конце марта. Покидать квартиру разрешалось только для обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, походов в ближайшие магазины и аптеки, выгула домашних животных и выноса мусора. Кроме того, москвичам, которые были обязаны появляться на рабочем месте, можно было ездить на работу.
С 15 апреля для поездок по Москве на транспорте требовались цифровые пропуска, а с 1 июня в режиме эксперимента в городе ввели график прогулок.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в России за весь период эпидемии превысило 476 тысяч (за последние сутки прирост составил 8985 человек), из них 197 018 заразившихся коронавирусом — в Москве. Более 230 тысяч выздоровели, 5971 пациент скончался.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Правильное решение. Однозначно.
8 июня, 17:08
ОИОлег Инкогнито
32110317
Посмотрим. Если будет рост, что называется, сами напросились.
8 июня, 17:47
elya.velichutina
2301006
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