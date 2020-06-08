В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С 9 июня в С 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Собянин подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим".

"Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. <...> Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты", — отметил он.

С 9 июня возобновят свою деятельность службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, кино- и звукозаписывающие студии и научные институты. Кроме того, открываются кладбища. С 16-го числа начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Также заработают летние веранды. С 23 июня могут разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

Мэр Москвы подчеркнул, что сроки отмены ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической ситуации. В общественных местах горожане по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве и многих других российских регионах объявили в конце марта. Покидать квартиру разрешалось только для обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, походов в ближайшие магазины и аптеки, выгула домашних животных и выноса мусора. Кроме того, москвичам, которые были обязаны появляться на рабочем месте, можно было ездить на работу.

С 15 апреля для поездок по Москве на транспорте требовались цифровые пропуска, а с 1 июня в режиме эксперимента в городе ввели график прогулок.