Правительство доложит об увеличении минимальных выплат по безработице

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 июня доложить об увеличении с 1 мая на три месяца минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство предоставит доклад до 10 июня, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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