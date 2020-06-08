Во Владимирской области отменят карантин в одном из районов

"На основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования, с 9 июня в Петушинском районе отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.