Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:51
https://ria.ru/20200608/1572640099.html
Во Владимирской области отменят карантин в одном из районов
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области отменят карантин в одном из районов

16:51 08.06.2020
1588
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области со вторника отменяют карантин в Петушинском районе, введенный в апреле из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
"На основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования, с 9 июня в Петушинском районе отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Сипягин своим указом ввел с 16 апреля особый режим в Петушинском районе, который на следующий день заменил на карантин, продлив 30 апреля до особого распоряжения. На данный момент в городе Петушки и Петушинском районе зарегистрирован 421 случай COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
001020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПетушинский районВладимирская областьПетушкиОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Жара в Москве
Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Россиянам пообещали неоднородное лето
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19
Космодром Байконур
На Байконуре у работников предприятий "Роскосмоса" выявили коронавирус
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Падение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника
Ученые доказали возможность зарождения жизни при падении астероида
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Медик выходит из машины скорой помощи
В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19
Работа парикмахера в студии красоты
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Лента новостейМолния