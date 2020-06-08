Во Владимирской области отменят карантин в одном из районов

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области со вторника отменяют карантин в Петушинском районе, введенный в апреле из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
"На основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования, с 9 июня в Петушинском районе отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Сипягин своим указом ввел с 16 апреля особый режим в Петушинском районе, который на следующий день заменил на карантин, продлив 30 апреля до особого распоряжения. На данный момент в городе Петушки и Петушинском районе зарегистрирован 421 случай COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.