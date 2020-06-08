Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов

"При участии объединений работодателей обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации", - говорится в поручении.

Доклад по исполнению поручения должен быть предоставлен до 1 августа, далее докладывать о продвижениях необходимо ежеквартально.

Кроме того президентом поручено правительству проработать вопросы о внесении в законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд изменений, предусматривающих возможность заключения службами занятости контрактов на профессиональное обучение безработных с вузами и профессиональными образовательными организациями как с единственным поставщиком.