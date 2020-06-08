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Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов
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РИА Новости

Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов

16:51 08.06.2020 (обновлено: 17:02 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду совместно с Минобрнауки, Минфином и региональными властями оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов этого года, в том числе трудоустроить их в вузы и научные организации, сообщается на сайте Кремля.
"При участии объединений работодателей обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации", - говорится в поручении.
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Доклад по исполнению поручения должен быть предоставлен до 1 августа, далее докладывать о продвижениях необходимо ежеквартально.
Ответственными назначены глава Минтруда Антон Котяков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минфина Антон Силуанов, а также высшие должностные лица регионов.
Кроме того президентом поручено правительству проработать вопросы о внесении в законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд изменений, предусматривающих возможность заключения службами занятости контрактов на профессиональное обучение безработных с вузами и профессиональными образовательными организациями как с единственным поставщиком.
Доклад по исполнению ожидается до 1 июля, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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