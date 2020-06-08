Претендент на пост главы Белоруссии Цепкало собрал подписи для выдвижения

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Инициативная группа экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, баллотирующегося на пост президента Белоруссии, собрала необходимые для его выдвижения кандидатом 100 тысяч подписей избирателей, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Пятого июня Михаил Орда, руководитель инициативной группы в поддержку выдвижения на шестой срок действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил, что за него подписались около миллиона избирателей. Штаб еще одного претендента на пост президента, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико 6 июня сообщил, что также преодолел планку в 100 тысяч подписей. Таким образом, Цепкало стал третьим претендентом, преодолевшим 100-тысячный барьер.
"Собрано 119 тысяч подписей избирателей, и сбор продолжается", - сказал пресс-секретарь, отметив, что часть подписей верифицирована.
Со ссылкой на оценку главы инициативной группы Цепкало Андрея Ланкина он отметил, что, судя по активности граждан, число собранных подписей может составить не менее 150 тысяч. Урбан подчеркнул, что с целью сбора подписей Цепкало продолжает активные поездки по регионам Белоруссии и проводит встречи с избирателями, в понедельник он совершает поездку в Витебскую область.
В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.