Претендент на пост главы Белоруссии Цепкало собрал подписи для выдвижения

"Собрано 119 тысяч подписей избирателей, и сбор продолжается", - сказал пресс-секретарь, отметив, что часть подписей верифицирована.

В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.