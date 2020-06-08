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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:49
https://ria.ru/20200608/1572639886.html
В Сербии число жертв коронавируса выросло до 250
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса выросло до 250

16:49 08.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался еще один больной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв составило 250, выявлено 73 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
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"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 250 человек. Выявлено 73 новых зараженных, всего 11 896 больных", - сообщил минздрав в понедельник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
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Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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