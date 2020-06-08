В КПРФ предложили отказаться от декорирования Мавзолея по праздникам

"Осознавая долг уважительного отношения к идеалам советского народа-победителя, ветеранам Великой Отечественной войны, депутаты Государственной думы считают необходимым в ходе проведения 24 июня 2020 года военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях сохранения исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в городе Москве, не скрывать Мавзолей В.И. Ленина за драпировкой и не изменять его привычный для граждан страны повседневный облик", - говорится в документе.