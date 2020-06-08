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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-08T16:47
https://ria.ru/20200608/1572639837.html
В КПРФ предложили отказаться от декорирования Мавзолея по праздникам
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113841/24/1138412467_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_80f7596a4d2bb3506f122d4b80c7425f.jpg
РИА Новости

В КПРФ предложили отказаться от декорирования Мавзолея по праздникам

16:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме внесла в нижнюю палату парламента проект постановления ГД с обращением к президенту страны Владимиру Путину о недопустимости декорирования мавзолея Ленина на Красной площади во время проведения парада Победы 24 июня.
Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
В проекте отмечается, что Госдума поддерживает проведение 24 июня военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Осознавая долг уважительного отношения к идеалам советского народа-победителя, ветеранам Великой Отечественной войны, депутаты Государственной думы считают необходимым в ходе проведения 24 июня 2020 года военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях сохранения исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в городе Москве, не скрывать Мавзолей В.И. Ленина за драпировкой и не изменять его привычный для граждан страны повседневный облик", - говорится в документе.
Наталья Поклонская на презентации своей книги Преданность Вере и Отечеству в магазине Библио-Глобус в Москве. 8 февраля 2018
8 февраля 2018, 21:37
Поклонская рассказала, когда захоронят тело Ленина
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75 лет Великой ПобедыГосдума РФВладимир ПутинМоскваОбщество
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