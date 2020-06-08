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2020-06-08T16:43
https://ria.ru/20200608/1572639601.html
На Кубани начали проверку ДТП c Bentley, в котором мог быть офицер ГИБДД
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572639273_0:46:807:499_1036x0_80_0_0_b918cf367475897755dc2489a58ee76d.jpg
РИА Новости

На Кубани начали проверку ДТП c Bentley, в котором мог быть офицер ГИБДД

16:43 08.06.2020
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© Фото : GorodArmavir.ruНа месте ДТП с участием автомобиля Bentley под Новокубанском
На месте ДТП с участием автомобиля Bentley под Новокубанском
© Фото : GorodArmavir.ru
На месте ДТП с участием автомобиля Bentley под Новокубанском
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Полиция на Кубани проверяет ДТП c участием люксового автомобиля Bentley, в котором мог находиться заместитель начальника ГИБДД одного из районов, сообщили РИА Новости в ГУМВД по краю.
В Сети появилось сообщение о том, что заместитель начальника ГИБДД по Новокубанскому району Краснодарского края попал в серьезное ДТП, которое произошло 7 июня на трассе Армавир - Новокубанск - Ольгинское. Отмечается, что он находился на пассажирском кресле Bentley, при этом водитель люксового автомобиля погиб.
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"По факту ДТП проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос об инциденте. Подробности происшествия ГУМВД пока не сообщает.
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НовокубанскКраснодарский крайПроисшествия
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