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Туризм
2020-06-08T18:36
https://ria.ru/20200608/1572639521.html
Греческое консульство возобновило прием документов на визы
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РИА Новости

Греческое консульство возобновило прием документов на визы

18:36 08.06.2020
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CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Греческое консульство возобновило прием документов на туристические визы, но российские операторы пока не спешат туда с паспортами своих клиентов, сообщает TourDom.ru.
"Запрашивать визу могут как сами туристы, так и туроператоры. Пока только через консульство, визовые центры еще закрыты", – уточняет гендиректор туроператора Александр Цандекиди. Его компания не торопится подавать документы своих клиентов, у которых путевки в Грецию намечены на август и сентябрь.
"Это связано с определенным риском, ведь ясности с датами возобновления международного авиасообщения нет, а консульский сбор в случае невозможности поездки возврату не подлежит. Поэтому пока держим паузу, не думаю, что в работе консульства будут авралы и задержки с выдачей виз, даже когда авиарейсы на направление разрешат", – поясняет эксперт.
Согласно планам греческих властей, с 15 июня должны возобновиться международные регулярные рейсы в Афины и Салоники, с 1 июля – полетные программы, в том числе чартерные, в аэропорты на островах.
Как рассказал порталу руководитель греческого отделения международного туроператора Димитрис Харитидис, по неофициальной информации из правительственных кругов и санитарных служб, граждан 29 государств, – Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и других — собираются принимать без дополнительных формальностей, связанных с противоэпидемическими мерами.
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Запрета на прилет рейсов из стран, считающихся пока неблагоприятными с точки зрения распространения COVID-19 (к ним на сегодня относят и Россию), также не предусмотрено. Однако власти обсуждают, какие требования предъявлять к прибывающим пассажирам, – должны ли у них быть справки об отсутствии инфекции, проводить ли выборочное тестирование в аэропорту. Единого мнения по этому вопросу до сих пор нет.
"Многие объекты размещения еще не приняли решения, начинать ли работу в летнем сезоне, – их руководство сомневается, что деятельность будет рентабельной", – добавляет Димитрис Харитидис.
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