Греческое консульство возобновило прием документов на визы

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Греческое консульство возобновило прием документов на туристические визы, но российские операторы пока не спешат туда с паспортами своих клиентов, Греческое консульство возобновило прием документов на туристические визы, но российские операторы пока не спешат туда с паспортами своих клиентов, сообщает TourDom.ru.

"Запрашивать визу могут как сами туристы, так и туроператоры. Пока только через консульство, визовые центры еще закрыты", – уточняет гендиректор туроператора Александр Цандекиди. Его компания не торопится подавать документы своих клиентов, у которых путевки в Грецию намечены на август и сентябрь.

"Это связано с определенным риском, ведь ясности с датами возобновления международного авиасообщения нет, а консульский сбор в случае невозможности поездки возврату не подлежит. Поэтому пока держим паузу, не думаю, что в работе консульства будут авралы и задержки с выдачей виз, даже когда авиарейсы на направление разрешат", – поясняет эксперт.

Согласно планам греческих властей, с 15 июня должны возобновиться международные регулярные рейсы в Афины и Салоники, с 1 июля – полетные программы, в том числе чартерные, в аэропорты на островах.

Как рассказал порталу руководитель греческого отделения международного туроператора Димитрис Харитидис, по неофициальной информации из правительственных кругов и санитарных служб, граждан 29 государств, – Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и других — собираются принимать без дополнительных формальностей, связанных с противоэпидемическими мерами.

Запрета на прилет рейсов из стран, считающихся пока неблагоприятными с точки зрения распространения COVID-19 (к ним на сегодня относят и Россию), также не предусмотрено. Однако власти обсуждают, какие требования предъявлять к прибывающим пассажирам, – должны ли у них быть справки об отсутствии инфекции, проводить ли выборочное тестирование в аэропорту. Единого мнения по этому вопросу до сих пор нет.