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2020-06-08T16:42
https://ria.ru/20200608/1572639481.html
Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

16:42 08.06.2020
1768
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством Российской Федерации свою деятельность после 1 марта 2020 г. и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 10 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:34
Путин дал поручения по борьбе с безработицей
10516817
Обсудить 5
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
что вы там жалуетесь. эффективные менеджеры еле перебиваются на 30 млн. в год...
8 июня, 17:44
Сергей Волков
12100002
Я что то не поняла, это так ИП мотивируют на закрытие?
8 июня, 17:10
Арина Жанжора
331201
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