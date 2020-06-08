Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством Российской Федерации свою деятельность после 1 марта 2020 г. и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 10 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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