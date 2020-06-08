Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. МВД опубликовало кадры, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая.
Управление МВД по краю ранее информировало, что 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Раненые инкассаторы были прооперированы, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников. В понедельник в МВД сообщили о задержании трех подозреваемых.
"Сегодня одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая этого года. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 г.р.", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают злоумышленников и сажают их в служебные машины, чтобы доставить в отделы полиции.
Волк отмечает, что бандиты спланировали нападение еще в 2017 году и заранее приобрели автомобиль ВАЗ и "регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия". "Кроме того, предполагаемый организатор преступления ездил в парикмахерские, где собирал волосы, которые после совершения преступления подкинул в салон машины", - пояснила Волк.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.