Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске

Управление МВД по краю ранее информировало, что 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Раненые инкассаторы были прооперированы, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников. В понедельник в МВД сообщили о задержании трех подозреваемых.