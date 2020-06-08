Путин поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате

"Правительству РФ: распространить на граждан, признанных в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)", - говорится в сообщении.