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2020-06-08T16:40
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Путин поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате
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РИА Новости

Путин поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате

16:40 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: распространить на граждан, признанных в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)", - говорится в сообщении.
Правительству также поручено предоставить доклад до 10 июня.
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