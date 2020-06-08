Путин поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: распространить на граждан, признанных в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)", - говорится в сообщении.
Правительству также поручено предоставить доклад до 10 июня.
Вчера, 16:34Путин дал поручения по борьбе с безработицей