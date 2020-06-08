Путин поручил доложить о ситуации на рынке труда в регионах

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о ситуации на рынке труда в российских регионах, соответствующий перечень поручений опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ продолжить осуществление мониторинга ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации, обратив особое внимание на регионы, в которых отмечается наибольший рост числа безработных, и по его результатам обеспечить принятие оперативных решений", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июля, далее – один раз в две недели. Ответственные за выполнение - премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
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