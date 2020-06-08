Путин поручил доложить о ситуации на рынке труда в регионах

"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ продолжить осуществление мониторинга ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации, обратив особое внимание на регионы, в которых отмечается наибольший рост числа безработных, и по его результатам обеспечить принятие оперативных решений", - говорится в перечне поручений.