Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T16:54
https://ria.ru/20200608/1572639079.html
Путин поручил доложить о ситуации на рынке труда в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572628885_0:406:2919:2047_1036x0_80_0_0_383ce1c592881d0ae15b86daaf503d44.jpg
РИА Новости

Путин поручил доложить о ситуации на рынке труда в регионах

16:36 08.06.2020 (обновлено: 16:54 08.06.2020)
172
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о ситуации на рынке труда в российских регионах, соответствующий перечень поручений опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ продолжить осуществление мониторинга ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации, обратив особое внимание на регионы, в которых отмечается наибольший рост числа безработных, и по его результатам обеспечить принятие оперативных решений", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июля, далее – один раз в две недели. Ответственные за выполнение - премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:34
Путин дал поручения по борьбе с безработицей
210004
Обсудить 0
Михаил МишустинРоссияВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал поручения по борьбе с безработицей
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Правительство доложит об увеличении минимальных выплат по безработице
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин поручил проработать создание единой платформы по поиску работы
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе
Путин подписал закон о добыче попутных полезных ископаемых
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Выплаты за особые условия труда в период пандемии освободили от НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Дом правительства Российской Федерации
Опубликован документ, разрешающий въезд и выезд ряда категорий граждан
Логотип партии Единая Россия
ЕР направила Мишустину дополнения в план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Монтажник на вышке сотовой связи
Пандемия может ускорить вывод из эксплуатации сетей 3G, заявили операторы
Американские флаги в Вашингтоне
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин увеличил максимальный срок выдачи кредитов местным бюджетам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Лента новостейМолния