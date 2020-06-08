Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж

Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россияне смогу выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил глава правительства Россияне смогу выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

В страну также смогут въезжать иностранцы для ведения медицинской практики.

Точная дата неизвестна

В Минтрансе пока не готовы назвать дату возобновления полетов за границу. В ведомстве отметили, что сначала нужно наладить перелеты по России с соблюдением санитарных мер.

Регулярные проверки показывают, что в большинстве случаев авиакомпании и аэропорты соблюдают противоэпидемические меры, но есть и нарушения.

Так, есть случаи скученности пассажиров при поездке до самолета.

"Многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности", — добавили в пресс-службе.

Когда закрыли границы

Страна полностью закрыла границы 27 марта после объявления ВОЗ о пандемии.

Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.