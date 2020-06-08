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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T19:34
https://ria.ru/20200608/1572638961.html
Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_0:159:3077:1890_1036x0_80_0_0_e7ae77c3c72a97e54c5c832318f21721.jpg
РИА Новости

Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж

16:35 08.06.2020 (обновлено: 19:34 08.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россияне смогу выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
В страну также смогут въезжать иностранцы для ведения медицинской практики.
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Точная дата неизвестна

В Минтрансе пока не готовы назвать дату возобновления полетов за границу. В ведомстве отметили, что сначала нужно наладить перелеты по России с соблюдением санитарных мер.
Регулярные проверки показывают, что в большинстве случаев авиакомпании и аэропорты соблюдают противоэпидемические меры, но есть и нарушения.
Так, есть случаи скученности пассажиров при поездке до самолета.
"Многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности", — добавили в пресс-службе.
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Когда закрыли границы

Страна полностью закрыла границы 27 марта после объявления ВОЗ о пандемии.
Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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