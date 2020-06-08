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Путин дал поручения по борьбе с безработицей
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РИА Новости

Путин дал поручения по борьбе с безработицей

16:34 08.06.2020 (обновлено: 17:35 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал несколько поручений кабинету министров по борьбе с безработицей в условиях противостояния коронавирусу, сообщается на сайте Кремля.
Президент распорядился продлить выплату пособия по безработице на три месяца и отметил, что важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.

"Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей", — добавляется в сообщении.

Также глава государства поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого ребенка.
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Кроме того, Путин распорядился установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.
Помимо этого, кабмину поручено усовершенствовать деятельность службы занятости населения. В частности, предлагается повысить качество услуг по трудоустройству, предоставлять их в числе прочего в электронной форме, например с использованием такой информационно-аналитической системы, как общероссийская база вакансий "Работа в России".
Доклад о работе по этим распоряжениям должны представить до 10 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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Еще кабмин должен проработать вопросы создания единой информационной платформы по поиску работы, о чем предстоит отчитаться до 1 июля.
Также президент поручил продумать внесение в трудовое законодательство изменений по совершенствованию дистанционных форм труда работников и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад об этом кабмину предстоит подготовить до 20 декабря.
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В свою очередь, Минтруду совместно с Минобрнауки, Минфином и региональными властями предстоит оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов этого года, указано на сайте Кремля.
Ответственными по этому вопросу назначены глава Минтруда Антон Котяков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минфина Антон Силуанов, а также высшие должностные лица регионов. Они должны подготовить доклад до 1 августа.
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