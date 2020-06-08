Путин поручил проработать создание единой платформы по поиску работы

"Правительству РФ... проработать вопросы, касающиеся... создания в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений", - говорится в перечне поручений.