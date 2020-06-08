Путин поручил проработать создание единой платформы по поиску работы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопросы создания единой информационной платформы по поиску работы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проработать вопросы, касающиеся... создания в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июля, ответственный за выполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.