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2020-06-08T16:44
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Путин поручил проработать создание единой платформы по поиску работы
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РИА Новости

Путин поручил проработать создание единой платформы по поиску работы

16:34 08.06.2020 (обновлено: 16:44 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопросы создания единой информационной платформы по поиску работы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проработать вопросы, касающиеся... создания в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июля, ответственный за выполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
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