СК завел новое дело против силовиков после обстрела в Донбассе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими поселка Еленовка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате которого пострадала мирная жительница, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 4 июня украинские силовики обстреляли из БМП-1 объекты гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Еленовка Волновахского района. В результате 59-летняя местная жительница получила ранение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения