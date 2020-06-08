Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T16:31
https://ria.ru/20200608/1572638577.html
СК завел новое дело против силовиков после обстрела в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156251/69/1562516928_0:161:3068:1887_1036x0_80_0_0_12cfe4781b2f9fa2aa2ff65213371640.jpg
РИА Новости

СК завел новое дело против силовиков после обстрела в Донбассе

16:31 08.06.2020
906
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими поселка Еленовка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате которого пострадала мирная жительница, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 4 июня украинские силовики обстреляли из БМП-1 объекты гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Еленовка Волновахского района. В результате 59-летняя местная жительница получила ранение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Рекомендуем
Украинские военные
В ЛНР десятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о 340 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе в мае
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР призвали сообщать о размещении техники силовиков у жилых домов
Машина скорой помощи в ЛНР
В двух районах ЛНР ввели ограничения из-за COVID-19
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Осколки снарядов в Донбассе
В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
Тушение иркутской нефтяной скважины
Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Трамп высмеял сенатора Ромни за участие в антирасистских протестах
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 704
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на ратификацию договор о партнерстве между Россией и Монголией
Тегеран
Власти Ирана рассчитывают на дальнейший обмен заключенными с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Лента новостейМолния