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Туризм
2020-06-08T16:41
https://ria.ru/20200608/1572638499.html
Авиакомпании готовят иск к правительству Великобритании из-за карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569100777_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_40c2e0e590cf6fe1f7697429bd01b862.jpg
РИА Новости

Авиакомпании готовят иск к правительству Великобритании из-за карантина

16:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Мария ТабакПервый день карантина в Лондоне
Первый день карантина в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ирландская и британские авиакомпании готовят коллективный судебный иск, чтобы заблокировать ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.
С 8 июня действует обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну.
"Мы надеемся, что наша позиция будет услышана до конца этой недели, — рассказал изданию сотрудник одной из авиакомпаний. — Я думаю, что суды пройдут быстро. Мы не видим, каким образом Министерство внутренних дел сможет обеспечить какую-либо защиту. Они никоим образом не смогут доказать в суде, что это эффективный карантин или что это вообще имеет какую-либо научную основу".
Руководители авиакомпаний уверены, что карантин для гостей — иррациональная мера, которая наносит серьезный экономический ущерб британскому туризму, из-за нее могут сократиться миллионы рабочих мест.
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