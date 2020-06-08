Авиакомпании готовят иск к правительству Великобритании из-за карантина

"Мы надеемся, что наша позиция будет услышана до конца этой недели, — рассказал изданию сотрудник одной из авиакомпаний. — Я думаю, что суды пройдут быстро. Мы не видим, каким образом Министерство внутренних дел сможет обеспечить какую-либо защиту. Они никоим образом не смогут доказать в суде, что это эффективный карантин или что это вообще имеет какую-либо научную основу".