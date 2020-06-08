Авиакомпании готовят иск к правительству Великобритании из-за карантина

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ирландская и британские авиакомпании готовят коллективный судебный иск, чтобы заблокировать ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.
С 8 июня действует обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну.
"Мы надеемся, что наша позиция будет услышана до конца этой недели, — рассказал изданию сотрудник одной из авиакомпаний. — Я думаю, что суды пройдут быстро. Мы не видим, каким образом Министерство внутренних дел сможет обеспечить какую-либо защиту. Они никоим образом не смогут доказать в суде, что это эффективный карантин или что это вообще имеет какую-либо научную основу".
Руководители авиакомпаний уверены, что карантин для гостей — иррациональная мера, которая наносит серьезный экономический ущерб британскому туризму, из-за нее могут сократиться миллионы рабочих мест.