В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП случилось на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании "Полярное сияние".
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По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.
"Полярное сияние" создали в 1992 году. Ранее компанией на паритетной основе владели ConocoPhillips (США) и "Роснефть", но в 2015-2016 годах они продали свои доли. Нефть поставляют по трубопроводу Усинск — Ярославль для продажи на рынках Европы.
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