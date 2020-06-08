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2020-06-08T17:43
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В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
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РИА Новости

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

16:29 08.06.2020 (обновлено: 17:43 08.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП случилось на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании "Полярное сияние".
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По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.
"Полярное сияние" создали в 1992 году. Ранее компанией на паритетной основе владели ConocoPhillips (США) и "Роснефть", но в 2015-2016 годах они продали свои доли. Нефть поставляют по трубопроводу Усинск — Ярославль для продажи на рынках Европы.
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