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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T16:50
https://ria.ru/20200608/1572638306.html
Цены на нефть марки Brent снизились до 41,67 доллара за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377095_0:114:3094:1854_1036x0_80_0_0_109477af16b43485ff12ba07176d82de.jpg
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent снизились до 41,67 доллара за баррель

16:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цены на нефть, которые росли в первой половине дня, перешли к снижению на 1-2% после пресс-конференции ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.07 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,51% - до 41,67 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,9% - до 38,8 доллара за баррель.
Нефтяная качалка
Вчера, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Рынок нефти растерял свой оптимизм после пресс-конференции ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник выразили мнение, что рано говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки на август.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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В понедельник до заявлений Саудовской Аравии и России цены на нефть росли в среднем на 1% на фоне решения ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль и на статистике по импорту нефти Китая в мае, который побил исторический рекорд.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияBrentНефтьЭкономика
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