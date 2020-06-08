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2020-06-08T16:27
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В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области
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РИА Новости

В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области

16:27 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил ситуацию с пожарами в Тверской области как стабильную, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник Зиничев провел совещание по готовности сил РСЧС региона к пожарам и паводкам. Вместе с губернатором области Игорем Руденей он совершил облет Калининского и Конаковского районов, подверженных возникновению природных пожаров.
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"В ходе совещания отмечено, что Тверская область занимает первое место среди субъектов ЦФО по площади земель лесного фонда, а также имеет значительные запасы торфа. Поэтому риск возникновения природных пожаров имеет особое значение для региона. В настоящий момент пожароопасная обстановка развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом и остается стабильной", - говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что в Тверской области сформирована многоуровневая система защиты от лесных и торфяных пожаров, в готовности к тушению находятся более 1,8 тысячи человек и свыше 920 единиц техники. С 2014 года в регионе обводнено более 11 тысяч гектаров торфяных месторождений в целях предотвращения пожаров. На этот год запланировано обводнение участка месторождения "Оршинский мох" площадью тысяча гектаров.
Как отметили в пресс-службе, в области ежедневно мониторят наиболее пожароопасные торфяные месторождения. "Всего с начала пожароопасного периода проведено 278 патрулирований, по результатам которых на ранней стадии горения ликвидировано 2 торфяных пожара и 38 палов сухой растительности на торфяниках", - говорится в сообщении.
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Евгений ЗиничевИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
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