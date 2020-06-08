В МЧС оценили обстановку с природными пожарами в Тверской области

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил ситуацию с пожарами в Тверской области как стабильную, сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник Зиничев провел совещание по готовности сил РСЧС региона к пожарам и паводкам. Вместе с губернатором области Игорем Руденей он совершил облет Калининского и Конаковского районов, подверженных возникновению природных пожаров.

"В ходе совещания отмечено, что Тверская область занимает первое место среди субъектов ЦФО по площади земель лесного фонда, а также имеет значительные запасы торфа. Поэтому риск возникновения природных пожаров имеет особое значение для региона. В настоящий момент пожароопасная обстановка развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом и остается стабильной", - говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что в Тверской области сформирована многоуровневая система защиты от лесных и торфяных пожаров, в готовности к тушению находятся более 1,8 тысячи человек и свыше 920 единиц техники. С 2014 года в регионе обводнено более 11 тысяч гектаров торфяных месторождений в целях предотвращения пожаров. На этот год запланировано обводнение участка месторождения "Оршинский мох" площадью тысяча гектаров.