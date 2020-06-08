Трамп назвал требования лишить финансирования полицию сумасшествием

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием требования лишить финансирования или упразднить полицию.
"Закон и порядок, а не лишать финансирования и упразднять полицию. Радикально левые демократы сошли с ума!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее подавляющее большинство в городском совете Миннеаполиса постановило упразднить полицейское управление на фоне массовых протестов. Требование лишить полицию финансирования часто высказывают демонстранты.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.