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Сбербанк постепенно возвращает сотрудников в офис
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РИА Новости

Сбербанк постепенно возвращает сотрудников в офис

16:20 08.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работа офиса. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбербанк постепенно выводит сотрудников на работу в офис, в первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.
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"Сбербанк осуществляет постепенный вывод сотрудников на работу в офисы, соблюдая все необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Сотрудники бэк-офиса постепенно выводятся на работу в офисы на добровольной основе, после прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию. В первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники", - отметили в Сбербанке.
При этом в кредитной организации напомнили, что не прерывали работу отделений и оказывали услуги в полном объеме.
Сбербанк в конце мая сообщил агентству, что начал формировать команды сотрудников внутри части подразделений, которые на добровольной основе будут поэтапно возвращаться к работе в стандартом формате. В банке заверили, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты.
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