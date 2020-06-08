Сбербанк постепенно возвращает сотрудников в офис

"Сбербанк осуществляет постепенный вывод сотрудников на работу в офисы, соблюдая все необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Сотрудники бэк-офиса постепенно выводятся на работу в офисы на добровольной основе, после прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию. В первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники", - отметили в Сбербанке.