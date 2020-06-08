Адвокаты Пулатова запросили перевод материалов по MH17 на русский язык

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing рейса Основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 не переведена на русский язык, поэтому у подозреваемого россиянина Олега Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, сообщила на судебном заседании в понедельник голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова.

Слушания по крушению рейса MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось в отсутствие четверых подозреваемых по делу - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют два голландских адвоката Пулатова.

"Мы запросили, чтобы дело было переведено на русский язык. Сейчас на русский язык переведен только личный файл, также на русском языке есть некоторые аудиофайлы, телефонные разговоры, однако основная часть – на голландском или английском. Поэтому у нашего клиента нет возможности подробно ознакомиться с документами, чтобы сэкономить время. То есть мы должны объяснять содержание этих документов", - сказала тен Дуссхате.

Она подчеркнула, что десятки тысячи страниц дела с "чувствительным и сложным содержанием" невозможно обсудить с подзащитным по телефону, такой разговор требует личной встречи, что невозможно из-за ограничений, вызванных COVID-19.

Как заявила тен Дуссхате, ситуацию осложняет тот факт, что голландские судьи не говорят по-русски, а Пулатов не владеет ни голландским, ни английским языками. Таким образом, при разговоре им приходится прибегать к помощи переводчика, а общаться с его помощью по телефону неудобно и достаточно затратно.

Ранее она сообщала, что на русский язык переведены 174 страницы краткого изложения дела и 60 страниц личного дела Пулатова. Досье по делу MH17 составляет почти 40 тысяч страниц.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.