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2020-06-08T16:18
https://ria.ru/20200608/1572637659.html
Адвокаты Пулатова запросили перевод материалов по MH17 на русский язык
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РИА Новости

Адвокаты Пулатова запросили перевод материалов по MH17 на русский язык

16:18 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 не переведена на русский язык, поэтому у подозреваемого россиянина Олега Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, сообщила на судебном заседании в понедельник голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова.
Слушания по крушению рейса MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось в отсутствие четверых подозреваемых по делу - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют два голландских адвоката Пулатова.
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"Мы запросили, чтобы дело было переведено на русский язык. Сейчас на русский язык переведен только личный файл, также на русском языке есть некоторые аудиофайлы, телефонные разговоры, однако основная часть – на голландском или английском. Поэтому у нашего клиента нет возможности подробно ознакомиться с документами, чтобы сэкономить время. То есть мы должны объяснять содержание этих документов", - сказала тен Дуссхате.
Она подчеркнула, что десятки тысячи страниц дела с "чувствительным и сложным содержанием" невозможно обсудить с подзащитным по телефону, такой разговор требует личной встречи, что невозможно из-за ограничений, вызванных COVID-19.
Как заявила тен Дуссхате, ситуацию осложняет тот факт, что голландские судьи не говорят по-русски, а Пулатов не владеет ни голландским, ни английским языками. Таким образом, при разговоре им приходится прибегать к помощи переводчика, а общаться с его помощью по телефону неудобно и достаточно затратно.
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Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
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