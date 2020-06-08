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Суд изменил приговор водителю, въехавшему в переход у метро
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РИА Новости

Суд изменил приговор водителю, въехавшему в переход у метро

16:22 08.06.2020 (обновлено: 17:59 08.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Водитель рейсового автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в ДТП у метро "Славянский бульвар", в результате которого погибло четыре человека, в Дорогомиловском суде Москвы. 10 июля 2018
 Водитель рейсового автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в ДТП у метро Славянский бульвар, в результате которого погибло четыре человека, в Дорогомиловском суде Москвы. 10 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мосгорсуд изменил приговор и зачел сроки мер пресечения Виктору Тихонову — водителю автобуса, который врезался в пешеходной переход у станции метро "Славянский бульвар". Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал адвокат Равиль Саберов.
Тихонов был вновь взят под стражу. Ему предстоит провести еще год в колонии общего режима. Через полгода защита будет просить об условно-досрочном освобождении.
Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
22 октября 2019, 15:47
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
В декабре 2018 года Дорогомиловский районный суд столицы приговорил Тихонова к четырем годам колонии общего режима и запретил управлять транспортными средствами сроком на три года.
В 2019 году Мосгорсуд отменил приговор, отправил дело на новое рассмотрение и перевел подсудимого под домашний арест. Основанием стали доводы стороны защиты о неисправности автобуса.
В декабре 2017 года автобус под управлением Тихонова въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.
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Московский городской судМоскваПроисшествия
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