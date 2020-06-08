Суд изменил приговор водителю, въехавшему в переход у метро

Водитель рейсового автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в ДТП у метро "Славянский бульвар", в результате которого погибло четыре человека, в Дорогомиловском суде Москвы. 10 июля 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мосгорсуд изменил приговор и зачел сроки мер пресечения Виктору Тихонову — водителю автобуса, который врезался в пешеходной переход у станции метро "Славянский бульвар". Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал адвокат Равиль Саберов.

Тихонов был вновь взят под стражу. Ему предстоит провести еще год в колонии общего режима. Через полгода защита будет просить об условно-досрочном освобождении.

В декабре 2018 года Дорогомиловский районный суд столицы приговорил Тихонова к четырем годам колонии общего режима и запретил управлять транспортными средствами сроком на три года.

В 2019 году Мосгорсуд отменил приговор, отправил дело на новое рассмотрение и перевел подсудимого под домашний арест. Основанием стали доводы стороны защиты о неисправности автобуса.