Суд изменил приговор водителю, въехавшему в переход у метро

Тихонов был вновь взят под стражу. Ему предстоит провести еще год в колонии общего режима. Через полгода защита будет просить об условно-досрочном освобождении.
22 октября 2019, 15:47Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
В декабре 2018 года Дорогомиловский районный суд столицы приговорил Тихонова к четырем годам колонии общего режима и запретил управлять транспортными средствами сроком на три года.
В 2019 году Мосгорсуд отменил приговор, отправил дело на новое рассмотрение и перевел подсудимого под домашний арест. Основанием стали доводы стороны защиты о неисправности автобуса.
В декабре 2017 года автобус под управлением Тихонова въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.