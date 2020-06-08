На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути

По данным ведомства, утром 6 июня на перегоне "Подъем - Кармак" в Тугулымском районе Свердловской области пьяная женщина с коляской, в которой лежала ее годовалая дочь, переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим грузовым поездом. В результате локомотив столкнулся с коляской, девочка получила несовместимые с жизнью травмы.