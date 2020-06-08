На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении жительницы Свердловской области, которая будучи пьяной перевозила в коляске ребенка через железнодорожные пути прямо перед двигавшимся поездом, сообщает Уральское следственное управление СК РФ на транспорте.
По данным ведомства, утром 6 июня на перегоне "Подъем - Кармак" в Тугулымском районе Свердловской области пьяная женщина с коляской, в которой лежала ее годовалая дочь, переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим грузовым поездом. В результате локомотив столкнулся с коляской, девочка получила несовместимые с жизнью травмы.
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"Следственными органами… в отношении 31-летней матери годовалого ребенка возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, локомотив грузового поезда, предметы, изъятые с места происшествия, допрошены родственники ребенка, соседи и работники локомотивной бригады, также обследованы семейно-бытовые условия жизни ребенка, добавили в ведомстве.