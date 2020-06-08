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Знаменитый кот Ахилл отметил Всемирный день петербургских котов
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РИА Новости

Знаменитый кот Ахилл отметил Всемирный день петербургских котов

16:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкКот Ахилл
Кот Ахилл
© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Знаменитый кот Ахилл, который был оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, а сейчас живет в семье, отмечает в тельняшке Всемирный день петербургских котов, он примет участие в уникальной Котолимпиаде 2020, сообщила РИА Новости основатель музея кошки и котокафе "Республика кошек", ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.
Восьмого июня отмечается Всемирный день петербургских котов. Празднование в этом году проходит в онлайн-формате. В честь праздника в котокафе "Республика кошек" проходит уникальная Котолимпиада 2020, где для питомцев подготовили ряд состязаний на скорость и ловкость. В понедельник также пройдет чтение рассказов Владимира Саблина, онлайн-концерт Уны Хильворен. За всем происходящим в "Республике кошек" можно наблюдать в соцсетях. Также с 6 по 15 июня в честь праздника в режиме онлайн проходит Парад котов и кошек. Рисунки и фото котов и кошек всем желающим предлагают размещать в соцсетях.
"Собратья Ахилла решили устроить Котолимпиаду, и Ахилла немножко поддержать, потому что чемпионат Европы по футболу в этом году не состоялся. Конечно, мы следим за питанием котов, но решили, что все-таки устраивать не торжественную трапезу, а вот такие веселые игры. Потому что котам на карантине, прежде всего не хватало внимания… Ахилл тоже будет участвовать в Котолимпиаде 2020, но не в "Республике кошек", а дома – будет справляться с заданиями, которые мы ему приготовили", - рассказала Кондратьева, в семье которой живет Ахилл.
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Она рассказала, что Ахилл отмечает праздник в тельняшке. "Дресс-код праздника - тельняшка. Поэтому Ахилл сегодня в тельняшке", - отметил Кондратьева.
По ее словам, Ахилл в течение последних двух месяцев в связи с ситуацией с коронавирусом находится на самоизоляции в семье, но с нетерпением ждет возможности вернуться к своей привычной "социальной работе".
"Ахилл пока тоже на самоизоляции с семьей, пока не навещает никого. Конечно, он постоянно с детьми в семье, но ему не хватало какого-то внимания, движения. Каждый раз при виде переноски, он залезал в нее, и говорил, что надо поехать кататься. Мы с ним стали чаще гулять по участку вокруг дома. За это время он проводил несколько виртуальных встреч со своими друзьями – детьми из детского хосписа. Мы проводили виртуальную экскурсию по "Республике кошек" и общались с Ахиллом. Он уже очень ждет поездок", - рассказала Кондратьева.
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Кот Ахилл, который был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
Кот был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как отмечали специалисты, у Ахилла также есть способности к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может что-то угадать.
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