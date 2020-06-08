Ухань станет запасным пунктом приема международных рейсов в Пекин

В связи с риском завоза коронавирусной инфекции из-за границы управление гражданской авиации КНР приняло решение с 20 марта перенаправлять все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, в другие города, где пассажиры проходят проверку, тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, таможенные процедуры и карантин, и только после этого допускаются в Пекин.
Теперь международные рейсы, направляющие в Пекин, будут принимать 16 городов, Ухань станет запасным пунктом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.