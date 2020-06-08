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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:13
https://ria.ru/20200608/1572637235.html
Ухань станет запасным пунктом приема международных рейсов в Пекин
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Ухань станет запасным пунктом приема международных рейсов в Пекин

16:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Город Ухань, где в конце 2019 года произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, будет использоваться в качестве запасного пункта приёма международных рейсов, направляющихся в Пекин, говорится в сообщении управления гражданской авиации Китая.
В связи с риском завоза коронавирусной инфекции из-за границы управление гражданской авиации КНР приняло решение с 20 марта перенаправлять все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, в другие города, где пассажиры проходят проверку, тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, таможенные процедуры и карантин, и только после этого допускаются в Пекин.
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"Начиная с полуночи 8 июня Шанхай временно прекращает быть первым пунктом пересечения границы, добавляются Чэнду, Чанша, Хэфэй, Ланьчжоу, Ухань будет запасным первым пунктом пересечения границы", - говорится в опубликованном сообщении.
Теперь международные рейсы, направляющие в Пекин, будут принимать 16 городов, Ухань станет запасным пунктом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
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