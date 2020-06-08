Данные о стратегических видах полезных ископаемых отнесли к гостайне

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин уточнил, какие сведения об объемах запасов в недрах, объемах добычи и потребления стратегических видов полезных ископаемых относятся к гостайне.

Указ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, вносит изменения в один из пунктов указа "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне".

Теперь четко разделены сведения об объемах балансовых запасов в недрах и об объемах добычи (производства) стратегических видов полезных ископаемых, а также сведения об объемах потребления.

В первом случае - в отношении запасов и добычи - к гостайне отнесены сведения "в целом по Российской Федерации , а также по месторождению (участку недр) в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне (кроме сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с участием юридических и физических лиц иностранных государств на конкретных месторождениях или участках недр)".

Во втором случае, то есть по потреблению, засекречиваются сведения "в целом по Российской Федерации, а также по организации в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне".

Список стратегических видов полезных ископаемых определяет правительство РФ. В настоящее время к ним относятся никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкие земли иттриевой группы, особое чистое кварцевое сырье.

Минпромторг и Уполномоченными органами остаются Минприроды Минэкономразвития , именно им предстоит определить размеры месторождений и организаций, сведения по которым будут отнесены к гостайне.

Предыдущая версия указа предусматривала, что к гостайне относятся сведения об объемах балансовых запасов в недрах страны, добычи (производства), передачи или потребления стратегических видов полезных ископаемых - в целом по стране, по субъекту РФ, федеральному органу исполнительной власти или крупному месторождению в размерах, определяемых уполномоченными госорганами.