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2020-06-08T16:46
https://ria.ru/20200608/1572637075.html
Данные о стратегических видах полезных ископаемых отнесли к гостайне
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РИА Новости

Данные о стратегических видах полезных ископаемых отнесли к гостайне

16:10 08.06.2020 (обновлено: 16:46 08.06.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил, какие сведения об объемах запасов в недрах, объемах добычи и потребления стратегических видов полезных ископаемых относятся к гостайне.
Указ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, вносит изменения в один из пунктов указа "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне".
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Теперь четко разделены сведения об объемах балансовых запасов в недрах и об объемах добычи (производства) стратегических видов полезных ископаемых, а также сведения об объемах потребления.
В первом случае - в отношении запасов и добычи - к гостайне отнесены сведения "в целом по Российской Федерации, а также по месторождению (участку недр) в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне (кроме сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с участием юридических и физических лиц иностранных государств на конкретных месторождениях или участках недр)".
Во втором случае, то есть по потреблению, засекречиваются сведения "в целом по Российской Федерации, а также по организации в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне".
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Список стратегических видов полезных ископаемых определяет правительство РФ. В настоящее время к ним относятся никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкие земли иттриевой группы, особое чистое кварцевое сырье.
Уполномоченными органами остаются Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития, именно им предстоит определить размеры месторождений и организаций, сведения по которым будут отнесены к гостайне.
Предыдущая версия указа предусматривала, что к гостайне относятся сведения об объемах балансовых запасов в недрах страны, добычи (производства), передачи или потребления стратегических видов полезных ископаемых - в целом по стране, по субъекту РФ, федеральному органу исполнительной власти или крупному месторождению в размерах, определяемых уполномоченными госорганами.
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2300101
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияВладимир ПутинЭкономика
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