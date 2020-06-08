"В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования", - говорится в сообщении.
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
16:04 08.06.2020 (обновлено: 16:07 08.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото