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2020-06-08T16:07
https://ria.ru/20200608/1572636801.html
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
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РИА Новости

В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция

16:04 08.06.2020 (обновлено: 16:07 08.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В общественных местах жители Москвы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования", - говорится в сообщении.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пусть он при жаре походит в перчатках и масках. Потом поговорим.....
8 июня, 16:08
Арсений Новиков
1710104
заводик по производству и автоматы по продаже масок и перчаток еще не окупились, надо до февраля носить
8 июня, 16:10
LLookyn
1050004
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