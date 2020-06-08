Собянин отменил пропускной режим и график прогулок

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.

С завтрашнего дня все жители столицы без исключения смогу выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Мэр отметил, что режим самоизоляции помог избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом, этому же способствовало массовое тестирование на наличие инфекции и своевременное оказание медицинской помощи больным.

Собянин заявил, что эпидемия в городе уже несколько недель идет на спад. В частности, снижается число заболевших, а количество выписанных из больниц людей превышает количество госпитализированных.

Три этапа снятия ограничений

С 9 июня вновь начнут работать службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агенства по трудоустройству, различные общественные организации, в театрах возобновятся репетиции. Кроме того, для посещения откроются кладбища.

Еще через неделю, с 16 июня откроются библиотеки, музей, выставочные залы и зоопарки. ВОзобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Москвичи смогут отдохнуть на летних верандах.

Следующий этап снятие ограничений наступит 23 июня. В этот день планируется разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

При этом сроки снятия ограничений могут изменить, если в городе поменяется ситуация с темпами заболевания коронавирусом.

Не забываем о масках

В свою очередь, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал москвичей осознанно подходить к снятию ограничений в городе, а также сохранить в повседневной жизни необходимые меры гигиены.

"Решение Сергея Семеновича - это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он также призвал граждан из группы риска обратить внимание на то, что с первых послаблений нужно еще тщательнее следить за состоянием здоровья, не перенапрягаться с физической активностью, стараться не гулять в разгар солнечной активности.